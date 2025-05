PGR pede abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro por pedir sanções dos EUA contra ministros do STF

O procurador-geral pede que, se o pedido for autorizado, que a PF realize diligências como monitorar e preservar o conteúdo das redes sociais de Eduardo Bolsonaro e que colha o depoimento de Jair Bolsonaro, que seria um beneficiado direto das potenciais sanções dos EUA e que declara ser o responsável financeiro por manter o filho nos EUA.

"As sanções cogitadas em legislação especial americana, como o senhor Eduardo Bolsonaro divulga, podem incluir impedimento de entrar no país, bloqueio de bens e impedimento de celebrar simples negócios diários com empresas que possuam alguma ligação com os EUA", descreve o pedido ao STF.

Gonet cita que os fatos apontam para os crimes de coação no curso do processo, do embaraço à investigação de crime que envolva organização criminosa, não sendo de se excluir a pertinência do delito de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

"Há, portanto, elementos suficientes para a instauração de inquérito", disse o chefe do Ministério Público.

Na semana passada, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que haveria "grande chance" de que o ministro do STF Alexandre de Moraes -- principal alvo das críticas dos bolsonaristas -- seja punido pelo governo dos EUA com sanções.

"Isso está sendo analisado neste momento, e há uma grande, grande possibilidade de que aconteça", disse o secretário, em audiência no Congresso norte-americano.