Rússia diz que ainda não há discussão sobre alta na produção de petróleo da Opep+, relata RIA

Haverá também uma reunião separada de oito países da Opep+, que prometeram cortes voluntários adicionais na produção de petróleo. Eles se reunirão em 31 de maio, um dia antes do planejado, disseram três fontes da Opep+ à Reuters nesta segunda-feira.

A reunião provavelmente decidirá sobre a produção de julho, que fontes disseram anteriormente à Reuters que representará outro aumento de produção de 411.000 barris por dia.

Novak também disse que os planos do G7 e da União Europeia de reduzir o teto de preço do petróleo russo de US$60 para US$50 por barril eram inaceitáveis e que as restrições não conseguiram conter as exportações de petróleo da Rússia.

(Reportagem de Olesya Astakhova; texto de Vladimir Soldatkin)