Scania prepara centro de 2 bilhões de euros na China

A Scania também está dando início a um novo ciclo de investimento de quatro anos no Brasil, que se tornou seu segundo centro depois da Suécia no final da década de 1950. O ciclo terá investimento de R$2 bilhões até 2028. Parte do investimento será destinada a iniciativas relacionadas à eletrificação de veículos da marca no país.

Com seus principais centros de produção na Europa e na América do Sul, oferecendo os mesmos produtos em diferentes regiões geográficas, a Scania expandiu sua presença em várias partes do mundo.

"Isso nos tornou muito fortes na América Latina e na Europa, mas somos bastante fracos na Ásia", disse Levin. "Se um cliente na Ásia quiser comprar um Scania, ele terá de obtê-lo na Europa ou no Brasil, o que significa uma espera de talvez seis ou sete meses."

O estabelecimento no mercado chinês também dá à Scania acesso à próxima geração de tecnologia de transporte na China.

"Portanto, queremos aproveitar isso", disse ele. "Queremos fazer parte do ecossistema, queremos estar perto da concorrência."

A grande aposta da Scania na China ocorre em meio às crescentes tensões comerciais com os Estados Unidos, que Levin chamou de "prejudiciais para o mundo em geral".