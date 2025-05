Taxas dos DIs fecham perto da estabilidade sem a referência dos Treasuries

"Nós temos até o final da semana para decidir como compensar, se com mais contingenciamento ou com alguma substituição. Até o final da semana, nós vamos tomar essa decisão", disse o ministro a repórteres após o evento Nova Indústria Brasil.

"Temos que compreender que temos que honrar os compromissos assumidos pelo Congresso, muitos deles compromissos constitucionais. Nós estamos fazendo isso da melhor maneira possível, tentando virar a página de um déficit primário estrutural", disse o ministro mais cedo, durante o evento.

Embora o assunto IOF siga no radar do mercado, o feriado nos EUA reduziu a liquidez e limitou as movimentações, a tal ponto que a taxa do DI para janeiro de 2027 oscilou entre uma máxima de 14% (+1 ponto-base ante o ajuste anterior) e uma mínima de 13,95% (-4 pontos-base ante o ajuste).

Perto do fechamento desta segunda-feira a curva a termo precificava 92% de probabilidade de manutenção da taxa Selic em junho, contra 8% de chance de elevação de 25 pontos-base. Atualmente a Selic está em 14,75% ao ano.

No mercado de opções de Copom da B3, a precificação na sexta-feira -- atualização mais recente -- era de 72,00% de probabilidade de manutenção da Selic, 21,90% de chances de alta de 25 pontos-base e 4,50% de possibilidade de elevação de 50 pontos-base.

No exterior, destaque para a notícia do domingo de que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou de sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco de 27 países produzam um acordo.