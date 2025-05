Trump recua e adia tarifas da UE para 9 de julho

Por Jeff Mason e Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou de sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco de 27 países produzam um acordo.

Trump havia dito na sexta-feira que estava recomendando uma tarifa de 50% a partir de 1º de junho, expressando frustração com o fato de as negociações comerciais com a UE não estarem avançando com rapidez suficiente. A ameaça agitou os mercados financeiros globais e intensificou uma guerra comercial que tem sido pontuada por frequentes mudanças nas políticas tarifárias em relação aos parceiros comerciais e aliados dos EUA.