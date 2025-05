UE vê "novo ímpeto" nas negociações comerciais após telefonema com Trump

Por Philip Blenkinsop e Christoph Steitz

BRUXELAS (Reuters) - Uma ligação telefônica no fim de semana entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, deu "novo ímpeto" às negociações comerciais, disse a UE nesta segunda-feira, depois que Trump retirou sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês.

Trump restabeleceu o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco de 27 países levem a um acordo após o que ele disse ter sido "uma ligação muito agradável" com von der Leyen no domingo, que um porta-voz da UE disse ter sido iniciada por ela.