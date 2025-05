Ações da China fecham em baixa pressionadas por mineradoras de ouro e automóveis

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em baixa nesta terça-feira, com as perdas nos setores automotivo e de mineração de ouro superando os ganhos nas ações do setor de saúde.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,18%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,54%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,43%.

As montadoras chinesas ampliaram suas perdas nesta terça-feira, depois que a Reuters informou que o Ministério do Comércio do país se reunirá com órgãos do setor e montadoras, incluindo a BYD e a Dongfeng Motor, para discutir a tendência de vendas de "carros usados" que nunca foram dirigidos.