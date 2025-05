Aneel dá aval a prorrogações antecipadas de contratos de 4 distribuidoras de energia

Segundo a análise técnica, as quatro concessionárias, que juntas atendem a mais de 10 milhões de consumidores, cumpriram os critérios técnicos de fornecimento de energia FEC, que mede a frequência de interrupções de energia por consumidor, e DEC, que mede a duração das interrupções.

As empresas também foram aprovadas do ponto de vista de gestão econômico-financeira, atestando sua capacidade de honrar compromissos financeiros de forma sustentável, além de terem comprovado regularidade fiscal, trabalhista e setorial.

As quatro distribuidoras poderão antecipar a prorrogação de seus contratos atuais, que vencem em 2028 para as empresas da CPFL e EDP atuantes no Estado de São Paulo, e em 2030 para as de Pernambuco e Maranhão.

Durante o julgamento do processo, o diretor Fernando Mosna apresentou votos divergentes, nos quais defendeu sua posição de que a Aneel deveria ampliar o rol de indicadores analisados para embasar as recomendações de prorrogação dos contratos ao Ministério de Minas e Energia.

Na análise dos casos, Mosna fez avaliações dos desempenhos das empresas para quatro indicadores adicionais: DEC com expurgos, Índice de Satisfação do Consumidor (Iasc), Tempo Médio de Atendimento às Ocorrências Emergenciais (Tmae) e índice de obras atrasadas.

Nessa avaliação mais abrangente, Mosna aprovou as renovações da EDP São Paulo, CPFL Piratininga e Equatorial Maranhão, mas votou pela não recomendação da prorrogação contratual da Neoenergia Pernambuco. Segundo o diretor, a concessionária pernambucana teve desempenho piores do que a média nacional para o tempo de atendimento a emergências e percentual de obras atrasadas.