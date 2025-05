Antes das negociações comerciais, Bruxelas busca detalhes sobre gastos das empresas nos EUA

Uma nota semelhante, buscando informações sobre planos de investimento para os próximos cinco anos, foi enviada à Mesa Redonda Europeia para a Indústria, composta por 59 pessoas, disse uma segunda fonte, com uma observação de que a solicitação veio pessoalmente da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A BusinessEurope, a Mesa Redonda Europeia para a Indústria e a Comissão Europeia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. As fontes pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

A Comissão, que supervisiona a política comercial da União Europeia, formada por 27 países, está intensificando os esforços para garantir um acordo com os Estados Unidos para acabar com as tarifas de importação sobre os produtos da UE ou, pelo menos, evitar qualquer aumento.

A Comissão está tentando estabelecer o que poderia satisfazer o presidente dos EUA, Donald Trump, tendo oferecido um acordo em que ambos os lados passariam a ter tarifas zero sobre produtos industriais, e a UE compraria mais soja, armas e gás natural liquefeito.

Trump deixou claro que um dos principais objetivos de suas tarifas é a reindustrialização dos Estados Unidos, para a qual o investimento corporativo europeu poderia contribuir.

Frustrado com o ritmo lento das negociações, Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre o bloco para 50% em 1º de junho, mas recuou após um telefonema com von der Leyen no domingo.