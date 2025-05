BC manterá Selic em 14,75% até fim do 1º tri de 2026 apesar de mercado ver cortes, diz Morgan Stanley

"O ponto em que eles (dirigentes do BC) estão 'hawk' é no 'higher for longer', mas o mercado não está querendo ler isso. O mercado quer cortes antes do final do ano e, de fato, está muito caro para o BC conseguir vender o 'higher for longer'", avaliou.

"O BC precisaria dar mais uma alta de 25 pontos-base para o mercado começar a comprar a ideia de que ele vai manter a Selic alta por período prolongado mesmo, mas não acho que eles têm intenção de dar novo aumento", acrescentou.

A curva de juros precifica atualmente manutenção da Selic em 14,75% em junho e probabilidade praticamente dividida entre corte de 25 pontos-base e manutenção da taxa em dezembro deste ano. Depois disso, há chance majoritária de corte de 25 pontos-base já na primeira reunião de política monetária de 2026, no início do primeiro trimestre.

Já o relatório Focus indica que a mediana das projeções dos economistas consultados pelo Banco Central aponta para um primeiro corte de 25 pontos-base da Selic na primeira reunião de política monetária de 2026.

A precificação refletida pela curva é resultado da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, divulgada há duas semanas, e de declarações de diretores e do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

Na mais recente delas, na última sexta-feira, Galípolo defendeu que o BC não faça movimentos bruscos na política monetária e pregou cautela na condução dos juros.