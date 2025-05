Confiança do consumidor dos EUA sobe em maio, mas ansiedade com tarifas persiste

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos teve uma forte melhora em maio, depois de se deteriorar por cinco meses consecutivos, em meio a uma trégua na guerra comercial entre Washington e Pequim, embora as famílias continuem preocupadas com as tarifas do presidente Donald Trump.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor avançou 12,3 pontos para 98,0 neste mês. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 87,0 pontos.

Cerca de metade das respostas foi coletada após 12 de maio, depois que a Casa Branca anunciou um acordo para reduzir as tarifas sobre as importações chinesas de 145% para 30% por 90 dias.