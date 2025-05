Dólar à vista fecha em baixa de 0,52%, a R$5,6464 reais na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a terça-feira em baixa ante o real, na contramão do avanço da moeda norte-americana no exterior, em uma sessão em geral positiva para os ativos brasileiros após dados sugerirem desaceleração da inflação no Brasil.

A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,52%, aos R$5,6464. No mês, a divisa acumula queda de 0,53%.

Às 17h05 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,30%, aos R$5,6520.