Dólar tem baixa com IPCA-15 e tarifas dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,35%, a R$5,649 na venda.

A sessão desta terça começou com o mercado nacional analisando os mais recentes números do IPCA-15, com o IBGE informando que o índice subiu 0,36% em maio, abaixo do avanço de 0,44% projetado em pesquisa da Reuters com analistas.

Em 12 meses, o IPCA-15 registrou alta de 5,40%, desacelerando em relação ao avanço de 5,49% no mês anterior.

Os resultados pareciam deixar os agentes financeiros um pouco mais otimistas em relação ao cenário inflacionário no Brasil, refletindo em quedas nas taxas de juros futuras para o curto prazo.

Operadores passaram a precificar chance de 97% de que o Banco Central vai manter a taxa Selic em 14,75% ao ano na reunião do próximo mês, acima da probabilidade de 92% antes da divulgação dos dados.

"É curioso notar a inflação relativamente comportada mesmo com um mercado de trabalho apertado e atividade aquecida... Isso dá uma tendência baixista para as expectativas e reforça a tese de fim do aperto monetário, o que anima os ativos brasileiros", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research