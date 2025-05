Dólar tem leve baixa na abertura com tarifas dos EUA e IPCA-15 em foco

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,50%, a R$5,6757.

O Banco Central realizará nesta terça-feira um leilão de venda de dólar com compromisso de recompra visando rolar vencimento programado para 2 de julho. A autarquia informou que as propostas para o leilão de linha serão acolhidas das 10h30 às 10h35 e será aceito no máximo US$1 bilhão.

(Por Fernando Cardoso)