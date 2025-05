Ibovespa fecha em alta com IPCA-15 e Wall Street

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, renovando máxima intradia no melhor momento, embalado pelo IPCA-15 abaixo do esperado em maio, que endossou apostas de eventual pausa no ciclo de alta da Selic, bem como pelo viés positivo nos pregões em Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,07%, a 139.618,44 pontos, de acordo com dados preliminares, marcando 140.381,93 pontos na máxima, novo topo histórico intradia, e 138.136,49 pontos na mínima da sessão.