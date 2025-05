Ibovespa recupera 140 mil pontos e renova máxima com IPCA-15 e NY

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,9%, em dia no qual os bancos figuravam entre os principais suportes para a alta do Ibovespa, com BRADESCO PN subindo 2,86%, BANCO DO BRASIL ON em alta de 1,46% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizando-se 1,29%.

- VAMOS ON avançava 9,69%, apoiada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI, que favorecia também papéis como CVC BRASIL ON, em alta de 6,67%; MAGAZINE LUIZA ON, com ganho de 4,76%; ASSAÍ ON, com elevação de 7,14%; e LOCALIZA ON, subindo 5,29%.

- AZZAS 2154 ON valorizava-se 3,61%, tendo também no radar relatório do Citi, que aumentou o preço-alvo das ações para R$52 e reiterou recomendação de compra/alto risco, citando que a relação risco versus retorno dos papéis permanece enviesada para cima.

- PETROBRAS PN subia 0,58%, mesmo com o declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent recuava 0,76%. A estatal informou na véspera que está considerando uma "potencial emissão de debêntures incentivadas" de até R$3 bilhões.

- PETZ ON recuava 0,69%, em meio a preocupações com maior escrutínio do Cade sobre a operação de fusão da companhia com a Cobasi. Nota técnica produzida pelo Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do órgão antitruste citou riscos à concorrência, especialmente no segmento de varejo físico.

- VALE ON tinha variação negativa de 0,5%, conforme os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva com novos rumores sobre cortes na produção de aço bruto na China. CSN MINERAÇÃO ON caía 4,53%.