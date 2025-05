Lula cancela agenda pública depois de crise de labirintite

Lula sentiu uma vertigem logo depois do almoço na segunda-feira, o que o levou a cancelar a agenda da tarde e ir ao hospital Sírio-Libanês, onde fez exame de sangue e uma tomografia. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula ficou por cerca de duas horas no hospital, antes de voltar para o Alvorada.

Em dezembro do ano passado, o presidente, de 79 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência por conta de uma hemorragia intracraniana decorrente de um tombo no banheiro em outubro, em que bateu a cabeça e precisou levar pontos.

Nesta terça-feira, o presidente teria duas agendas públicas: um encontro com reitores e a comemoração do dia do diplomata, no Itamaraty. Na primeira, Lula será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana. No Itamaraty, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Segundo previsão do Planalto divulgada antes de Lula passar mal, o presidente teria uma série de viagens na quarta, quinta e sexta desta semana, mas que ainda não confirmadas.

