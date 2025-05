Lula indica Carlos Augusto Pires Brandão para o STJ

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão para ocupar uma das cadeiras de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A mensagem com a indicação do desembargador ao Senado -- que chancela ou não o nome escolhido pelo presidente para o tribunal superior -- será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta terça-feira.

Brandão é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.