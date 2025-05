Marina deixa audiência após senador dizer que não a respeita como ministra

(Reuters) - A ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se retirou de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado após o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmar que não a respeitava como ministra e se recusar a pedir desculpas pela afirmação.

A audiência, para a qual a ministra foi convidada para discutir a proposta de criação de uma unidade de conservação marinha na região da Margem Equatorial no Amapá, ficou tensa quando o senador Omar Aziz (PSD-AM) questionou Marina sobre o licenciamento do asfaltamento do trecho da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.

"A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país", disse Aziz, responsabilizando Marina pelo não licenciamento da obra na rodovia.