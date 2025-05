Membro do Fed pede taxas estáveis e aguarda esclarecimentos sobre impacto de tarifas

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, pediu nesta terça-feira que as taxas de juros sejam mantidas estáveis até que haja mais clareza sobre como as tarifas comerciais mais altas afetam a inflação, alertando contra o risco de deixar de considerar o impacto de tais choques nos preços da oferta.

O choque na economia causado pelas tarifas comerciais abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a incerteza sobre a política comercial dos EUA estão forçando os bancos centrais a decidir se devem se concentrar no combate à inflação ou no apoio à atividade econômica, disse ele.