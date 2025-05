México espera que revisão comercial de acordo com EUA e Canadá comece em alguns meses

"O início formal está previsto para o final de setembro, primeira semana de outubro, para avaliação", disse Ebrard a jornalistas durante um evento bancário.

Ebrard havia afirmado anteriormente que esperava que a revisão começasse no segundo semestre do ano, antes do previsto.

Apesar do acordo de livre comércio, Trump impôs tarifas sobre algumas importações do Canadá e do México. Autoridades canadenses têm mantido conversas com seus homólogos norte-americanos para suspender as tarifas e persuadir Washington de que Ottawa está reprimindo o contrabando de fentanil, uma questão que Trump levanta repetidamente.

"Queremos progredir diretamente nessas questões antes de fazermos uma revisão mais ampla do USMCA", disse Carney à Canadian Broadcasting Corp.

Trump pressionou publicamente para que o acordo fosse renegociado com antecedência e pediu que os EUA obtivessem melhores termos comerciais de todos os seus parceiros.

