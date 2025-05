MPT entra com ação contra BYD por trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas

O MPT pede pagamento de ao menos R$257 milhões da BYD e das empreiteiras China JinJiang Construction Brazil e Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil (atual Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil), que prestavam serviços exclusivos para a BYD.

O subprocurador-geral do MPT, Fabio Leal, disse à Reuters que as negociações com as três empresas começaram no final de dezembro, mas as partes não chegaram a um acordo.

Leal disse que os trabalhadores foram trazidos para o Brasil de forma irregular e receberam promessas de condições de trabalho que não foram cumpridas. Segundo o subprocurador, todos os trabalhadores chineses, que já retornaram à China, receberão quaisquer pagamentos relacionados ao processo no exterior, e as companhias no Brasil terão que fornecer um comprovante de pagamento.

Leal acrescentou que um acordo ainda é possível, embora agora precise ser facilitado pelo tribunal.

"Nossa ação está bem fundamentada, com diversas provas produzidas na fase de investigação", disse o subprocurador.

Procurada, a BYD não comentou o assunto de imediato.