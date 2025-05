Nippon Steel pode oferecer a Washington golden share na U.S. Steel, diz Nikkei

A Nippon Steel não comentou o assunto ao ser procurada pela Reuters e a a Casa Branca não pôde ser imediatamente contatada.

A maior siderúrgica do Japão vem há meses tentando comprar a U.S. Steel por US$14,9 bilhões. Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou apoio ao negócio, mas seus comentários deixaram dúvidas sobre o escopo do acordo e seus custos para a empresa japonesa.

Trump disse no domingo que os EUA terão "controle" sobre a U.S. Steel como parte da "parceria" da empresa com a empresa japonesa, mas não entrou em detalhes.

Se a aquisição for aprovada, a Nippon Steel planeja comprar todas as ações da U.S. Steel e tirar a empresa da bolsa, afirmou o Nikkei. A empresa poderia então emitir uma golden share e transferi-la para o governo dos EUA, segundo o jornal japonês. A ideia está entre várias que estão sendo avaliadas pela Nippon Steel e ainda não foi compartilhada com o governo dos EUA, acrescentou o Nikkei.