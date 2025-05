Pesquisadores do Fed precisam "combater incêndios" em meio a ofensiva tarifária de Trump

"Quando começarmos a ter contornos mais claros, acho que será o momento de realmente começar a usar esses modelos de forma mais robusta", disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, em comentários a repórteres em 20 de maio.

Um estudo em fevereiro do Fed de Boston sobre a inflação geral e um estudo do Fed de Atlanta divulgado no mesmo mês que analisou itens de consumo diário observaram um aumento nos preços, com as projeções dependendo das tarifas usadas para fazer as estimativas.

O fato de o nível final das tarifas continuar indefinido é outro fator que mantém as dúvidas. Trump disse que haverá uma tarifa básica de 10% sobre as importações, mas algumas das tarifas pausadas excedem 100% e, inesperadamente, o presidente disse na sexta-feira que haveria uma tarifa de 50% sobre todas as importações da União Europeia e uma taxa de 25% sobre todos os iPhones importados.

CONSUMO E RENDA

Além do aumento dos preços, as autoridades do Fed estão preocupadas com a forma como as mudanças na política comercial podem influenciar o crescimento econômico dos EUA se os consumidores, por exemplo, ficarem com menos poder de compra.

O Fed de Dallas destacou em maio um dos obstáculos para resolver essa questão. Os resultados para a economia dos EUA dependem em grande parte do fato de outros países responderem às tarifas de Trump com taxas retaliatórias sobre as exportações dos EUA.