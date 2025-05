Proposta de unidade de conservação no Amapá não incide sobre blocos de petróleo, diz Marina

Na semana passada, o Ibama tomou uma decisão que permite que a Petrobras dê mais um passo em direção à perfuração de petróleo na Margem Equatorial, mas documentos vistos pela Reuters mostram que o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, advertiu em sua decisão contra a "multiplicação desordenada de futuras solicitações de licenças ambientais" na bacia da foz do Amazonas.

Por enquanto, o chefe da agência concedeu aprovação a uma proposta da Petrobras sobre como a estatal trataria da fauna local no caso de um derramamento de óleo na região ambientalmente sensível, que inclui vastos recifes de coral e comunidades indígenas costeiras.

A Petrobras disse que acolheu a decisão, considerando-a como um sinal verde para executar um teste de seu plano de emergência ambiental, que chamou de última etapa antes de uma decisão final de licenciamento.

A liberação para exploração de petróleo no litoral do Amapá tem sido uma questão política sensível para Marina dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a pressão do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de outros pesos pesados políticos, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

O próprio Lula já defendeu a exploração dessas riquezas na região, garantindo que a Petrobras tem capacidade de fazê-la com responsabilidade. O presidente chegou a dizer que o Ibama não pode ser um órgão do governo parecendo ser contra o governo.

A área, localizada na parte mais ao norte da Margem Equatorial do Brasil, é considerada a fronteira mais promissora da Petrobras, compartilhando a geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está desenvolvendo campos enormes.