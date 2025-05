Secretário da Receita diz que custo de reforma do IR é de R$4,5 bi para governos regionais

O secretário ainda argumentou que a perda estimada em receitas dos entes é muito menor do que a ampliação de arrecadação gerada entre 2015 e 2022 por conta da não correção da tabela do IR no período.

Na audiência, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, estimou que a perda de arrecadação apenas para as prefeituras será de R$4,9 bilhões em receitas próprias e de R$4,6 bilhões em transferências do governo federal.

(Por Bernardo Caram)