STOXX 600 sobe com impulso de setor de defesa e alívio em tarifas sobre a UE

No dia, o índice de defesa da Europa saltava 1,4% depois que Trump disse que recomendaria sanções adicionais a Moscou, em meio à escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia.

"As ações de defesa se tornaram as novas ações de valor, no sentido de que é um lugar onde os investidores agora se sentem confortáveis para se refugiar", disse Hathorn, da Capital.com.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 1,05%, a 8.809 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,81%, a 24.221 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,34%, a 7.854 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,55%, a 40.207 pontos.