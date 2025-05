Taxas caem com IPCA-15 melhor que esperado e recuo dos rendimentos dos Treasuries

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,62%, em alta de 19 pontos-base ante 13,805%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,71%, ante 13,889%.

No início do dia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 teve alta de 0,36% em maio e 5,40% nos 12 meses até maio -- abaixo das expectativas em pesquisa da Reuters com economistas, de altas de 0,44% para o mês e de 5,49% em 12 meses.

Mais do que o resultado cheio em si, a abertura do IPCA-15 -- considerado uma espécie de prévia da inflação oficial -- mostrou um cenário mais benigno para os preços.

O núcleo do IPCA-15 registrou taxa de 0,40%, conforme cálculos do JP Morgan, abaixo do 0,56% projetado. O núcleo de serviços subiu 0,45%, contra 0,65% da projeção.

“Embora o IPCA-15 de maio ainda mostre números de inflação elevados, e esta seja uma única leitura melhor do que o esperado, a divulgação de hoje sugere que a inflação pode ter começado a virar a esquina”, avaliaram em relatório Vinicius Moreira e Cassiana Fernandez, do JP Morgan.

“Se a reversão ampla nos indicadores principais vista na prévia do IPCA de maio for mantida nas próximas divulgações, representaria uma desaceleração do IPCA mais cedo do que o esperado, já que esperávamos ver tal desaceleração apenas na segunda metade deste ano”, acrescentaram.