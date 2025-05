Wall St sobe após feriado com alívio sobre tarifas da UE

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou sua ameaça de tarifas sobre as importações da União Europeia, aliviando as tensões comerciais entre os EUA e o bloco europeu e melhorando a confiança dos investidores.

No domingo, Trump voltou atrás em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da UE no próximo mês, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir discussões entre Washington e o bloco de 27 países.