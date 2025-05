Wall Street fecha em alta acentuada com alívio em tarifas de Trump

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street saltou nesta terça-feira, com o apetite ao risco de investidores sendo estimulado pelo mais recente alívio tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por um aumento inesperado na confiança do consumidor.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 2,05%, para 5.921,75 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,46%, para 19.197,85 pontos. O Dow Jones subiu 1,77%, para 42.341,25 pontos.