Ações da China fecham estáveis em meio a cautela, mercado de Hong Kong cai

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram praticamente estáveis nesta quarta-feira, com os investidores permanecendo cautelosos em meio às contínuas tensões com os Estados Unidos, apesar de um alívio temporário das ameaças tarifárias.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,08%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,53%.

Após um período de consolidação do mercado, as negociações entre os EUA e a China devem continuar em um cabo de guerra, mas é improvável que futuros problemas afetem significativamente o apetite por risco do mercado, disseram analistas do Citic Securities em uma nota.