Agência da ONU para o trabalho reduz previsão de empregos globais em meio à desaceleração econômica

"A incerteza econômica tem sido alta em 2025, moldada por conflitos em andamento, realinhamentos geoeconômicos e interrupções relacionadas ao comércio", disse o relatório.

Alguns dos 84 milhões de empregos em 71 países que estão ligados à demanda dos consumidores dos Estados Unidos estão cada vez mais em risco de interrupção devido às tensões comerciais, disse a OIT. Canadá e no México têm a maior parcela de empregos expostos, acrescentou.

"Se as tensões geopolíticas e as interrupções no comércio continuarem, e se não abordarmos as questões fundamentais que estão remodelando o mundo do trabalho, elas certamente terão efeitos negativos sobre os mercados de trabalho em todo o mundo", disse o diretor-geral da OIT, Gilbert F. Houngbo.