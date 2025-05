Ata da reunião de maio do Fed deve mostrar como autoridades estão lidando com incertezas

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve, em sua reunião de 6 e 7 de maio, minou as expectativas de que mudaria sua taxa de juros em breve, e a ata desse encontro que será divulgada nesta quarta-feira deve mostrar com que firmeza as autoridades estão mantendo sua atual abordagem de esperar para ver.

A ata será divulgada às 15h (horário de Brasília) e, de várias maneiras, foi ofuscada pelos acontecimentos desde então. A reunião ocorreu quando a preocupação com as consequências econômicas das mudanças no comércio global e da política tarifária era intensa, alimentada pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de abril de novos impostos de importação.