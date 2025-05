Aumento de tarifa antidumping para PVC dos EUA pode elevar preços em 26%, estima Santander

"Estimamos um impacto de US$247/t nos preços de paridade de importação do PVC", afirmou a equipe do Santander. "Mais especificamente, com base nos preços de importação de abril,... estimamos que o preço do PVC dos EUA importado para o Brasil poderá aumentar de US$940/t em abril para US$1.187/t."

Em relação ao reflexo nas companhias brasileiras, os analistas estimam um potencial de alta de 18% para a previsão deles para o Ebitda de 2025 da Unipar, caso a empresa consiga aplicar preços mais altos no mercado doméstico.

De acordo com Rodrigo Almeida e Eduardo Muniz, considerando o aumento dos preços de paridade de importação dos EUA em US$ 247/t e preços de importação estáveis ​​de outros países, os preços médios de importação de PVC CIF do Brasil -- excluindo Colômbia -- poderiam aumentar em US$150/t, para US$1.032/t.

"Além disso, se assumirmos um aumento de preços domésticos da mesma magnitude que os preços dos produtos importados, chegamos a um adicional de R$230 milhões em receita/Ebitda para a Unipar... -- com base em 268 kt em volumes de PVC da planta de Santo André", estimaram.

Eles ponderaram, contudo, que a Unipar poderia escolher entre capturar preços ou volumes mais altos, potencialmente migrando para a exportação de mais PVC de suas operações na Argentina, que têm uma estrutura de custos competitiva, para seus clientes brasileiros, visto que suas plantas de PVC no Brasil operam com taxas de utilização relativamente altas.

Nesta quarta-feira, por volta de 16h30, as ações da Unipar subiam 0,47%, a R$61,41 cada.