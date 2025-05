Azul entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

O pedido, que deve colocar um freio em uma potencial fusão com a Gol, torna a companhia aérea a mais recente de uma série de empresas aéreas latino-americanas a enfrentar o processo de recuperação judicial após a pandemia.

"Tínhamos muitas dívidas no balanço, principalmente devido à Covid. Agora temos a oportunidade de limpar tudo", disse o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, em entrevista à Reuters.

A Azul citou que firmou acordos com seus principais parceiros financeiros, incluindo os detentores de títulos de dívida existentes, a arrendadora de aeronaves AerCap e os parceiros estratégicos United Airlines e American Airlines, para apoiar a reestruturação.

O acordo inclui um compromisso de US$1,6 bilhão em financiamento ao longo do processo, a eliminação de mais de US$2 bilhões em dívidas e um adicional de até US$950 milhões em financiamento em equity, afirmou a Azul.

"Acreditamos que podemos entrar e sair antes do final do ano", disse Rodgerson sobre o processo. "A saída às vezes é a parte mais difícil deste processo. Então, já estamos entrando com a saída em mente e com o financiamento garantido."

A iniciativa da Azul segue os passos da Aeroméxico, da colombiana Avianca e de suas duas maiores rivais, Gol e LATAM Airlines, que buscaram recuperação judicial nos últimos anos devido a endividamentos elevados.