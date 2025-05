BC diz que crédito dá sinais de desaceleração, mas ainda em ritmo elevado e requer cautela

A autoridade monetária vem implementando um forte aperto monetário no país, tendo levado a taxa Selic a 14,75% ao ano neste mês na tentativa de arrefecer a inflação e controlar expectativas de mercado. A autarquia tem citado a desaceleração da atividade e do crédito como fatores importantes para que o objetivo seja cumprido.

Na nota, o BC afirmou que considera que o sistema financeiro nacional está preparado para enfrentar a materialização de risco de crédito, com provisões para perdas e níveis de liquidez e de capital dos bancos se mantendo adequados.

O Comef ainda recomendou que as instituições financeiras persistam com a política de gestão prudente de capital e de liquidez em virtude das incertezas econômicas e da conjuntura.

“O Comef acompanha as condições financeiras internacionais, com atenção particular para as consequências da trajetória das políticas monetária e fiscal das economias avançadas, do reposicionamento das políticas comerciais, dos movimentos de reprecificação de ativos financeiros globais e dos eventos geopolíticos”, acrescentou.

(Por Bernardo Caram)