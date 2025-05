BC do Japão alerta para impacto de oscilações nos rendimentos dos títulos de longo prazo

Por Makiko Yamazaki e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central japonês estará atento ao risco de que grandes oscilações nos rendimentos dos títulos de longo prazo possam afetar os custos de empréstimos de curto prazo e ter um impacto maior sobre a economia.

As falas ressaltam a crescente atenção do Banco do Japão aos recentes movimentos nos rendimentos dos títulos de longo prazo, que podem afetar as discussões da diretoria no próximo mês sobre o ritmo de redução do balanço do banco central.