BYD vai inaugurar fábrica na Bahia em 26 de junho

SÃO PAULO (Reuters) - A BYD vai inaugurar em 26 de junho a fábrica da empresa que está em construção em Camaçari, na Bahia, disse nesta quarta-feira o vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.

Os comentários foram feitos durante evento da BYD para lançamento da nova linha do utilitário esportivo híbrido Song Plus, de acordo com a montadora chinesa de veículos elétricos.

O polo automotivo da BYD na Bahia, cujos investimentos são estimados em R$3 bilhões, tem enfrentado diversos contratempos, desde o acordo para adquirir o terreno -- antes de propriedade da Ford -- até atrasos na liberação de maquinários e uma denúncia do Ministério Público de trabalho análogo à escravidão nas instalações.