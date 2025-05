Caixa está em negociações para usar mais recursos do Pré-Sal em habitação, diz executiva

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal está em negociações para direcionar mais recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a habitação, como feito este ano, quando o governo remanejou R$15 bilhões para o Minha Casa, Minha Vida, disse a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, nesta quarta-feira.

"Tivemos no último período uma negociação para que o fundo do Pré-Sal pudesse trazer um pouco de dinheiro... Nós estamos com a negociação mais ou menos até 2030, pelo menos, de que ele venha a aportar mais ou menos o que ele aportou nesse ano", disse Magalhães, em evento da Abrainc em São Paulo.

O painel em que Magalhães se apresentou comentava sobre soluções de funding para garantir a sustentabilidade do setor imobiliário, e também contou com a participação do presidente da Abecip, Sandro Gamba, e do presidente da Abrainc, Luiz França.