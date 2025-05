Consumidores da zona do euro elevam expectativas de inflação de curto prazo, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro elevaram suas expectativas de inflação em abril, mas mantiveram a visão sobre o aumento dos preços mais à frente, destacando a elevada incerteza em meio a uma guerra comercial global, mostrou a Pesquisa de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu nesta quarta-feira.

As famílias veem a inflação em 3,1% ao longo do próximo ano, acima dos 2,9% previstos um mês antes e também bem acima da meta do BCE de 2%.

Essa leitura, entretanto, contraria as projeções do próprio BCE de que a alta dos preços iria desacelerar, devido ao crescimento econômico baixo, aos aumentos salariais fracos, aos custos mais baixos de energia e a um euro mais forte.