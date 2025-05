Crescimento da economia da França no 1º tri é confirmado em 0,1%

A taxa de poupança das famílias cresceu para 18,8% no primeiro trimestre, de 18,5% no último trimestre de 2024, informou o escritório de estatísticas.

As margens de lucro das empresas francesas caíram para 31,8% nos primeiros três meses do ano, de 32% no período anterior.

(Reportagem de Michal Aleksandrowicz)