Demanda em leilão de títulos de 40 anos do Japão cai com dúvidas fiscais

Por Rocky Swift e Junko Fujita

TÓQUIO (Reuters) - Um leilão fraco de títulos mais longos do Japão pouco contribuiu nesta quarta-feira para aliviar os mercados de dívida soberana, onde as preocupações com o déficit fiscal levaram a um aumento preocupante nos rendimentos de longo prazo.

O Ministério das Finanças vendeu cerca de 500 bilhões de ienes (US$3,46 bilhões) de títulos de 40 anos com uma relação oferta/cobertura de 2,21, a mais baixa desde uma venda em julho do ano passado e bem abaixo da média histórica de 3, o que significa uma demanda fraca.