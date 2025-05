Dólar ronda estabilidade com dados econômicos no Brasil e tarifas dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,37%, a R$5,664 na venda.

O destaque desta sessão será o relatório do Caged sobre a abertura de vagas de trabalho formais para abril, às 15h30, uma vez que o mercado nacional busca indícios de um enfraquecimento do mercado de trabalho que possa justificar o fim do aperto monetário do Banco Central no próximo mês.

Analistas consultados pela Reuters projetam a criação de 175.000 vagas formais no mês anterior, acima das 71.576 vagas de março.

Na terça-feira, dados mais fracos do que o esperado para o IPCA-15 de maio fomentaram as expectativas de pausa da taxa Selic no atual patamar de 14,75% ao ano, o que forneceu um impulso para os ativos brasileiros no geral.

No momento, operadores precificam 93% de chance de que os membros do BC deixem a Selic inalterada na reunião de junho. A autarquia já sinalizou, entretanto, que o atual cenário pede a manutenção dos juros altos por tempo maior do que o usual.

"Vemos o Copom com a taxa Selic em 14,75% a partir de agora, com o ciclo de corte de juros mais provável de começar somente no ano que vem, dado o estreito hiato de produção e as expectativas de inflação desancoradas", disseram analistas do Citi em nota.