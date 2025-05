Durigan diz que Fazenda vai avaliar alternativas ao aumento de IOF após reunião com bancos

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que a pasta está sensível a pleitos do setor financeiro e vai se “debruçar” sobre alternativas à medida que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em diversas operações.

As declarações foram dadas em entrevista à imprensa após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe com representantes de bancos.

“Eles trouxeram como isso impacta as operações do mercado de crédito brasileiro de maneira legítima, a gente está sensível, aberto a esse diálogo, nós vamos nos debruçar sobre as alternativas”, disse Durigan.