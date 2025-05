Eletrobras contrata BTG para vender fatia na Eletronuclear, dizem fontes

O acordo celebrado permitiu que o governo brasileiro ampliasse sua representatividade no conselho da Eletrobras, enquanto a companhia reduziu a exposição aos negócios nucleares, podendo alienar até a totalidade de sua participação na Eletronuclear e ficando de fora de novos investimentos em Angra 3 caso o projeto siga adiante.

Depois da privatização em 2022, a Eletrobras deixou de ser controladora da estatal nuclear, mas permaneceu como sócia minoritária, detendo 35,9% das ações ordinárias e 67,95% do capital total.

Procurados, Eletrobras e BTG não comentaram.

A Eletronuclear opera as duas usinas nucleares do Brasil, localizadas em Angra dos Reis (RJ), que somam 1.990 megawatts (MW) de potência, e também é responsável pelo controverso projeto de Angra 3, uma nova unidade com 1.405 megawatts que está com obras paradas há anos e enfrenta dificuldades no governo para obter aval para sua conclusão.

A estatal nuclear também enfrenta desequilíbrio econômico-financeiro, com os recursos obtidos pela tarifa de suas usinas se mostrando insuficientes para cobrir os gastos elevados, principalmente com pessoal. A situação levou a empresa a implementar recentemente um amplo plano de corte de despesas, inclusive com demissões.

A procura por um novo sócio na Eletronuclear ocorre em um momento de ascensão da energia nuclear no mundo, com a fonte despontando como uma alternativa mais limpa do que combustíveis fósseis e mais confiável do que as renováveis eólica e solar. Vários mercados, como EUA e Europa, têm buscado reativar ou lançar novos projetos para atender a um crescente consumo de energia, impulsionado por indústrias como a de data centers.