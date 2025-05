Fed observou aumento dos riscos de inflação e desemprego, diz ata da reunião de maio

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve reconheceram em sua mais recente reunião de política monetária que poderiam enfrentar "tradeoffs difíceis" nos próximos meses na forma de aumento da inflação e do desemprego, uma perspectiva reforçada pelas projeções da equipe sobre a elevação dos riscos de uma recessão, de acordo com a ata do encontro de 6 e 7 de maio.

A combinação do aumento da inflação e do desemprego em conjunto forçaria os membros do banco central dos Estados Unidos a decidir se devem priorizar o combate à alta dos preços, com uma política monetária mais rígida, ou apoiar o crescimento e o emprego, com cortes na taxa de juros.