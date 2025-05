Fornecimento de energia em Roraima sofre com distúrbios em importação da Venezuela

"Nada crônico... Não teve nada que tenha fugido da normalidade", disse ele, lembrando que a distribuidora já enfrenta uma operação mais precária e desafiadora devido ao fato de o Estado estar desconectado do SIN.

O governo brasileiro autorizou a comercializadora Bolt a realizar importações de energia venezuelana, no limite de 15 MW, a um preço de R$1.096,11 por megawatt-hora (MWh).

A autorização da Bolt ficará válida até junho, e as operações poderão ser suspensas "a qualquer momento" se o desempenho elétrico da interligação entre os países for considerado insuficiente, conforme decisão do CMSE.

A expectativa também é de que Roraima seja finalmente interligada à rede elétrica nacional neste ano, com a conclusão das obras do linhão Manaus-Boa Vista. Licitado em 2011, o projeto da Transnorte Energia, consórcio entre Eletrobras e Alupar, enfrentou várias dificuldades para sair do papel, associadas principalmente aos impactos à comunidade indígena Waimiri Atroari.

"Isso mudará completamente a vida e a realidade da Roraima, que até então era 100% isolada", destacou De Marchi.

As obras de conexão de Roraima ao SIN estão em fase final e devem ser concluídas em agosto de 2025, apontou o ONS.