FUP suspende greve dos petroleiros e indica aprovação de nova proposta da Petrobras

"A decisão demonstra o compromisso da FUP com a defesa dos interesses imediatos dos petroleiros, sobretudo diante da postura da empresa, que condicionou o pagamento do abono salarial -- apresentado como uma 'compensação' pela redução da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da empresa -- à assinatura do acordo sobre o teletrabalho", disse Vieira.

A nova proposta, segundo a FUP, contempla a formalização do modelo híbrido de trabalho por dois anos.

O teletrabalho passará de três dias por semana para dois dias semanais, a partir de 1º de junho, respeitando as exceções, como gestantes, mães e pais de bebês até os dois anos de idade, entre outras.

(Por Marta Nogueira)