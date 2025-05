EXCLUSIVO-Governo vai resgatar R$1,4 bi de fundos para compensar recuo parcial em decreto do IOF, diz Fazenda

Por Bernardo Caram e Lisandra Paraguassu e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal vai resgatar R$1,4 bilhão de fundos garantidores que possuem recursos da União para compensar a perda de arrecadação gerada com o recuo da semana passada em parte da medida que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), informou o Ministério da Fazenda à Reuters nesta quarta-feira.

De acordo com a pasta, serão sacados recursos não comprometidos do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC).