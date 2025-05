Ibovespa recua com siderúrgicas e Azul sob holofotes

- BRASKEM PNA subia 1,22%, retomando o viés positivo dos últimos pregões após ajuste negativo na véspera, com agentes financeiros ainda especulando sobre os potenciais desdobramentos da oferta do empresário Nelson Tanure, conhecida na última sexta-feira, para assumir o controle na petroquímica com a aquisição da participação da Novonor na empresa. Na véspera, Fitch e S&P cortaram a nota de crédito da Braskem.

- MAGAZINE LUIZA ON tinha elevação de 1,71% após anunciar programa de recompra de até 10 milhões de ações em 18 meses.

- VALE ON caía 0,63%, acompanhando os futuros do minério de ferro, que caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira na China, pressionados pela desaceleração da produção de aço na segunda maior economia do mundo. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,14%, a 698,5 iuans (US$97,14) a tonelada.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,16%, enquanto PETROBRAS ON registrava declínio de 0,47%, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 1,36%. No setor, PRIO ON valorizava-se 0,71% e PETRORECONCAVO ON subia 0,69%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,52%, em dia misto no setor no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON em queda de 1,26% e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 0,66%, enquanto BRADESCO PN subia 0,69%, tendo no radar relatório do Citi, que elevou a recomendação das ações para compra e o preço-alvo de R$13,60 para R$19,50. BTG PACTUAL UNIT avançava 0,32% após acertar a compra de cerca de R$1,5 bilhão em ativos do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.